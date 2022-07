சுதா கொங்கராவின் அடுத்த ஹீரோ சூர்யாவா? சிம்புவா? அஜித்தா?...அவரிடமே கேட்போம்

சென்னை : இறுதிச்சுற்று, சூரரைப் போற்று படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாகி விட்டார் டைரக்டர் சுதா கொங்கரா. அதிலும் சூரைப்போற்று படம் 5 தேசிய விருதுகளை வென்றுள்ளதால் இப்போது இந்திய சினிமாவின் கவனம் முழுவதும் சுதா கொங்கரா மீது தான் உள்ளது.

சுதா கொங்கரா தற்போது சூரரைப் போற்று படத்தின் இந்தி ரீமேக்கை இயக்கி வருகிறார். அக்ஷய் குமார் லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் தான் தயாரிக்கிறது.

இதற்கிடையில் சூரரைப் போற்று படம் தேசிய விருதுகளை அள்ளி குவித்ததால் மீடியாக்கள் பலவும் சுதா கொங்கராவை பேட்டி எடுத்து வருகின்றன. இந்த பேட்டிகளில் பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை சுதா கொங்கரா பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

In an interview with National Award winner, Sudha Kongara has opened up about her next project with Suriya tentatively titles Suriya 43.When a question was asked if she is working once again with Suriya she immediately said yes and also added that she will commence the movie once both the parties complete the projects they are committed to now.