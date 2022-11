இந்த வாரம் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ல் இருந்து வெளியேற போறது இவங்க தானா? அடித்துச் சொல்லும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 ஆரம்பத்தில் இருந்தே போரடிக்காமல் போர்க்களமாக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

சில மிக்சர்கள் நாமினேட் ஆகாமல் நைஸாக தப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்த வாரம் நாமினேஷனில் சிக்கியவர்களில் யார் வெளியேறுவார் என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

நாமினேட் ஆனதிலேயே இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய நபர் இவர் தான் என்றும் கண்டிப்பாக இவர் தான் வெளியேறுவார் என கருத்துக் கணிப்பில் ரசிகர்கள் யாரை வெளியே அனுப்ப காத்திருக்கின்றனர் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

ஆசீம் சண்டை போடுவார்..விக்ரமன் நியாயத்தை கேட்பார்..சத்தமே இல்லாமல் சண்டையை மூட்டிவிட்ட பிக்பாஸ்!

English summary

Bigg Boss fans confirmed this week Ayesha or Sherina will be evict from the house. Sherina will get a lower votes than Ayesha in private polling details out now.