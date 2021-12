ஃபினாலே டிக்கெட் யாருக்கு...சோத்தையும் போட்டு சண்டையையும் மூட்டி விட்ட பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாசில் தற்போது ஃபினாலே ரேஸ் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்களே உள்ளதால் டபுள் எவிக்ஷன் மூலம் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறார்கள்.

தற்போது வீட்டிற்குள் உள்ள 8 போட்டியாளர்களில், ஃபினாலே டிக்கெட்டை வென்று, நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு செல்ல போவது யார், இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

ஓப்பன் நாமினேஷன் நடத்தி அனைவரையும் நாமினேட் செய்த பிக்பாஸ்

English summary

Finalae race is going on in bigg boss house. This week finalae ticket task begins. In this task, maximum number of contestants talking against Niroop and he was walked out from this task in yesterday's episode.