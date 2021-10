பிரியங்காவை வறுத்தெடுக்கும் கமல்...இன்று யாரை சேவ் செய்ய போகிறார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி மூன்றாவது வாரத்தை நிறைவு செய்ய போகிறது. ஆரம்பத்தில் கலகலப்பாக, ஜாலியாக சென்ற இந்த நிகழ்ச்சி, பிறகு போட்டியாளர்களின் கதை கேட்டு கண்ணீர், சென்டிமென்ட்டால் நிறைந்தது.

இந்த கதைகளுக்கு லைக், டிஸ்லைக் கொடுக்க வேண்டும் என பி்க்பாஸ் கூறியதால் மன கசப்புக்கள், சங்கடங்கள் உருவானதுடன், குரூப்களும் உருவாக துவங்கின. தெரியாத முகங்கள் போட்டியாளர்களாக களம் இறங்கி உள்ளதால் ஆரம்பத்தில் சற்றே போராக உணர்ந்தார்கள் ரசிகர்கள்.

ஆனால் கடந்த வாரத்தில் இருந்தே சுவாரஸ்ய டாஸ்கள், அதற்கான விதிமுறைகள் என நிகழ்ச்சி சூடுபிடிக்க துவங்கி உள்ளது. தற்போதுள்ள 16 போட்டியாளர்களில் அபிஷேக்கை எதிர்த்து கமெண்ட் செய்பவர்களே அதிகம் உள்ளனர். சோஷியல் மீடியாக்களில் அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்படுபவர் இவர் தான்.

English summary

Bigg boss tamil season 5 today episode promos welcomed by fans. in this promos kamal questioning priyanka. latest sources said that 4 of the nominated contestants will save today. remaining persons are in sunday episode.