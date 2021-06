என் வாழ்க்கை பட ஹீரோ இவர் தான்...சுரேஷ் ரெய்னாவின் மாஸ் பதில்

சென்னை : இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலர் தமிழ் ரசிகர்களிடம் மிகவும் பிரபலம். இதற்கு காரணம் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் இவர்கள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடியது தான். தோனியை 'தல' என கூப்பிடுவதை போல, சுரேஷ் ரெய்னாவை 'சின்ன தல' என்கின்றனர் ரசிகர்கள்.

தமிழ் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்த கிரிக்கெட் வீரர்களும் தமிழில் பேசியும், தமிழ் பாடல்களுக்கு நடனமாடியும் கலக்குவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இப்படி ரெய்னாவிடம் சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் அளித்த மாஸ் பதிலின் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Suresh raina said that if ever a biopic was to be made on his life, actor Suriya would be the best choice to play him.