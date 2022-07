என்னது அசிஸ்டெண்ட் ஆகணும்னா குடிக்கவைப்பாரா?..என்னங்க சொல்றாரு மிஷ்கின்

சென்னை: என்னிடம் உதவி இயக்குனர்களாக வருபவர்களை முதலில் குடிக்க வைப்பேன் என்று பொதுமேடையில் இயக்குனர் மிஷ்கின் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

படத்தின் திரைக்கதையில் எப்பொழுதும் ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லையென்றால் படம் ரசிகர்களுடன் இணைந்து பயணிக்காது என பேசினார்.

ரூ100 கோடி பட்ஜெட், 50 கார்களை உடைப்பது, நான்கைந்து ஃபைட் சீன் இப்ப நல்ல படத்துக்கான ஃபார்முலா ஆகிவிட்டது என மிஷ்கின் குற்றம் சாட்டினார்.

நான் சினிமாவை திருமணம் செய்து கொண்டேன்... மனைவி பெரிதாக தெரியவில்லை.. இயக்குனர் மிஷ்கின்

English summary

Director Mishkin said on the public stage that he would make those who come to me as assistant directors drink first, which caused a sensation.