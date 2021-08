தாலிபன்களுடன் இந்துக்களை ஒப்பிடுவதா? கொதித்தெழுந்த நெட்டிசன்கள் #ArrestSwaraBhasker

மும்பை: கங்கனா ரனாவத் போலவே நடிகை ஸ்வரா பாஸ்கரும் சமூக வலைதளங்களில் அடிக்கடி சர்ச்சையான கருத்துக்களை கூறி சிக்கலில் சிக்கி விடுகிறார்.

ஆப்கானிஸ்தானை தாலிபன்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நிலையில், தாலிபன்களின் அட்டகாசத்தை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்றும், அதே போல இங்குள்ள இந்து தீவிரவாதத்தையும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்று கூறி சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறார்.

இந்துக்களை தொடர்ந்து தீவிரவாதிகளாக ஸ்வரா பாஸ்கர் சித்தரித்து வருகிறார் என்றும் அவரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் பாலிவுட் ரசிகர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens wants to Arrest actress Swara Bhasker for her latest controversy tweet against Hindu Religion. She Compare Taliban terrorism and Hindutva terrorism is same in her tweet stir controversy.