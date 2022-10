நானே வருவேன் ப்ரோமோஷனில் தனுஷ் கலந்துகொள்ளாதது இதற்கு தானா?... வெளியானது சீக்ரெட்

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் செப்டம்பர் 29ம் தேதி வெளியான நானே வருவேன் படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் உருவான நானே வருவேன் படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரித்துள்ளார்.

நானே வருவேன் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் தனுஷ் ஏன் கலந்துகொள்ளவில்லை என தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அக்டோபர் 21ம் தேதி ரிலீசாகும் சர்தார்.. படத்திற்காக கார்த்தி பாடிய பாடல்!

English summary

Dhanush and Selvaraghavan combo Naane Varuvean film released on September 29. Dhanush did not participate in the promotional activities of this film. In this case, it has been reported that Dhanush did not participate in the promotion because Naane Varuvean was released in competition with Ponniyin Selvan.