தனுஷின் நானே வருவேன் தாமதமாக செல்வராகவன்தான் காரணமா? வெளியான பரபரப்பு தகவல்!

சென்னை: செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் நானே வருவேன் படத்தின் படப்பிடிப்பு தாமதமாவது ஏன் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் டாப் நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகர் தனுஷ். துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார் தனுஷ்.

த்ரிஷாவை கைது செய்ய போறாங்களா....அச்சச்சோ என்னாச்சு ?

தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, பாலிவுட், ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். எப்படிப்பட்ட கதாப்பாத்திரம் என்றாலும் பட்டையை கிளப்பி வருகிறார் தனுஷ்.

English summary

Why Dhanush's Nane Varuven movie getting delayed? Sources says that Selvaraghavan is the reason for the delay. Selvaraghavan is busy in Beast movie.