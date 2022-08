தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தை ஏன் பார்க்கணும்?...இந்த காரணத்திற்காக தான்

சென்னை : டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் திருச்சிற்றம்பலம். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படம் ஆகஸ்ட் 18 ம் தேதியான இன்று தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி உள்ளது.

Thiruchitrambalam Public Review | Thiruchitrambalam Review | Thiruchitrambalam | Dhanush | *Review

கர்ணன் படத்திற்கு பிறகு கிட்டதட்ட 16 மாதங்களுக்கு பிறகு தியேட்டரில் ரிலீசாகி உள்ள தனுஷ் படம். அது மட்டுமல்ல, ஜகமே தந்திரம், மாறன், தி கிரே மேன் போன்ற படங்கள் ஓடிடியில் ரிலீசான நிலையில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தரவில்லை.

ஒரு சின்ன கேப்பிற்கு பிறகு தனுஷிற்கு நல்ல வரவேற்பை திருச்சிற்றம்பலம் கொடுத்துள்ளது. இந்த படத்திற்கு இதுவரை பாசிடிவ் விமர்சனங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களில் படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தை பார்க்கும் அளவிற்கு அந்த படத்தில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் உள்ளது என்பது இங்கே பார்க்கலாம்.

Thiruchitrambalam Review: ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தினாரா தனுஷ்.. திருச்சிற்றம்பலம் விமர்சனம் இதோ!

English summary

Dhanush's 'Thiruchitrambalam' is all set to release today (Aug 18) and the film marks the dynamic actor's first theatrical release in 16 months. Here are five reasons why Dhanush's 'Thiruchitrambalam' is worth watching.