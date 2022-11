விஜய்- வாரிசு பட பிரச்சினையில் அனைவரும் மவுனம் ஏன்? விளைவு மோசமாக இருக்கும்..இயக்குநர் பேரரசு ஆவேசம்

வாரிசு பட விவகாரத்தில் நடிகர் விஜய்க்கு எதிராக அவரை கார்னர் செய்யும் விதமாக செயல்படுகிறார்கள் என இயக்குநர் பேரரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மொழி கடந்து அனைத்து மொழி படங்களையும் நாம் நேசிக்கிறோம், ஆனால் மற்றவர்கள் நம்மை தமிழர்களாகத்தான் பார்க்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

இப்படியே போனால் திரையுலகில் பெரும் சிக்கல் உருவாகும். அதற்கு முன் தமிழக தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலையிட வேண்டும் என பேரரசு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

முதல்ல அப்பாவுக்கு விருந்து வைங்க விஜய்.. வாரிசு சர்ச்சை.. பரபரப்பை கிளப்பிய இயக்குநர் பேச்சு!

English summary

Director Perarasu has accused actor Vijay of being cornered in the matter of the Vaarisu film. He alleged that we love all language films, but others see us only as Tamils. If this continues, there will be a big problem in the film industry. Perarasu has insisted that the Tamil Nadu Producers Association should intervene before that.