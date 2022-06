ஜுன் 15 ரஜினி வாழ்க்கையில் முக்கியமான நாள்...ஏன் தெரியுமா ?

சென்னை : சில நடிகர், நடிகைகள் தங்களுக்கு ராசியான நம்பர், கிழமை, தேதி என பல வைத்திருப்பார்கள். மிக சிலருக்கு மட்டும் சில நாட்கள் மிக முக்கியமான நாட்களாக இருக்கும். அப்படி சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிக்கு முக்கியமான நாள் என்றால் அது ஜுன் 15.

அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் சிறிய ராலில் நடித்து கே.பாலச்சந்தரால் சினிமாவிற்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் ரஜினிகாந்த். கமலுடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்து, சில படங்களில் வில்லன் ரோலில் நடித்து, பிறகு ஹீரோவானவர். படிப்படியாக வளர்ந்து, பல வெற்றி படங்களைக் கொடுத்து சூப்பர்ஸ்டார் அந்தஸ்த்தை அடைந்தவர்.

ரஜினிக்கு ஜுன் 15 மிக முக்கியமான நாள் என்றே சொல்லலாம். ரஜினியின் மிக முக்கியமான 4 பிளாக்பஸ்டர், வெர்கிரீன் ஹிட் படங்கள் இந்த தேதியில் தான் ரிலீசாகின. ரஜினியின் பல படங்கள் 15 ம் தேதியிலேயே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது பலரும் அறியாத ரகசியம். அப்படி ஜுன் 15 ல் ரிலீசான முக்கியமான 4 ரஜினி படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

June 15th was most important date for Rajini. Because Rajini's most memorable movies were released on this date. Rajini's Kai kodukum Kai, Adhisaya Piravi, Petharayudu, Sivaji the Boss movies are released on June 15th. Coincidently Rajini's movies likes Kaala, Annamalai movies also released in the month of June.