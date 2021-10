பிக்பாஸ் சீசன் 5 யும் கமலே தொகுத்து வழங்க காரணம் என்ன ?

சென்னை : நடிகராகவும், அரசியல் கட்சி தலைவராகவும் இருக்கும் கமல் தற்போது பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அடுத்தடுத்த படங்கள், கட்சி செயல்பாடுகள், தேர்தல் பிரசாரங்கள் என பிஸியாக இருந்தாலும் அதோடு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

பிக்பாஸின் முந்தைய 4 சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார். அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சமயத்தில் ஒரு படத்தில் தான் நடித்து வந்தார். கட்சி ஆரம்பித்த போது கமலின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிலான வெற்றியை பெறவில்லை. கமலின் கட்சியை ரப்பர் ஸ்டாம்ப் கட்சி என்ற ரேஞ்சிலேயே மற்ற கட்சியினர் நினைத்தனர்.

Bigg boss tamil season 5 also host by kamal. some reasons behind for kamal is the best host for reality show like bigg boss. kamal also said that his life uplift because of bigg boss stage.