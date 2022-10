நானே வருவேன் ஏன் பொன்னியின் செல்வனுடன் போட்டி, ஏன் ஆளவந்தானுடைய சாயல்... மனம் திறந்த செல்வராகவன்

சென்னை: நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள திரைப்படம் நானே வருவேன்.

மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியாவதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்பு இந்தத் திரைப்படம் வெளியானது.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் குறித்த சர்ச்சைக்குரிய விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துள்ளார் இயக்குநர் செல்வராகவன்.

நானே வருவேன்..தனுஷ் ஆபத்தான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்..செல்வராகவன் ஏன் அப்படி சொன்னார்!

English summary

After a Long Gap, Dhanush's film "Naanae Varuvean " directed by Selvaraghavan has been released before the release of big budget movie ponniyin selvan. In this case, director Selvaraghavan has responded to the controversial reviews of this film.