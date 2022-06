லெஜண்ட் அண்ணாச்சி மேல் என்ன கோபம்..கடுமையாக விமர்சித்த ராதாரவி

சென்னை: தமிழக சினிமா வரலாற்றில் வியாபார நிறுவனத்தில் விளம்பரப்படத்தை எடுத்து அதன் மூலம் சினிமா கதாநாயகனாக 55 வயதுக்கு மேல் நடித்தது யாரும் கிடையாது.

லெஜண்ட் சரவணன் அண்ணாச்சிக்கு அந்த பெருமை உண்டு. அவர் நிறுவன விளம்பரங்கள் மூலம் நடிகைகளை வைத்து அவரே நடித்தார்.

அதற்கு கிடைத்த வரவேற்பை வைத்து அவர் சொந்தமாக படம் எடுத்து கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளதை ராதாரவி மறைமுகமாக கிண்டலடித்தார்.

கமல் மட்டும் தான் கொடுப்பாரா...நாங்களும் கொடுப்போம்...அசத்திய ஆர்ஜே பாலாஜி

English summary

Radharavi Criticized Legend Annachi for Entering into Tamil Cinema and angrily asked him whether he is having face mirror in his home.