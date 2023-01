வாரிசு இசை வெளியீட்டிலும் காணோம்.. வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியிலும் காணோம்.. எங்கே போனார் சங்கீதா விஜய்?

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விஜய் வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு ஏன் வரவில்லை என்கிற கேள்வி சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக எழுந்துள்ளது. மேலும், முன்னதாக நடைபெற்ற இயக்குநர் அட்லியின் வளைகாப்பு விழாவில் கூட சங்கீதா விஜய் கலந்து கொள்ளவில்லை.

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளது. வாரிசு படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஜய்யின் அம்மா, அப்பா கூட கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

ஆனால், அவரது மனைவி சங்கீதா விஜய் மட்டும் கலந்து கொள்ளவில்லையே ஏன் என்கிற கேள்விக்கு தற்போது விளக்கம் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Actor Vijay's wife Sangeetha Vijay celebrated New Year with her kids in foreign so she didn't attend Vijay's Varisu audio launch details out now by closed circles. Vijay's Varisu trailer expected to release tomorrow.