விஜய் படத்தில் நடிக்க மறுத்த பிரபல டைரக்டர்...ஏன்னு காரணம் தெரியுமா ?

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். இதன் மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் தற்போது நடந்து வருகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து படக்குழு வெளிநாடு செல்ல உள்ளது. அங்கு முக்கியமான சண்டைக் காட்சிகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டது. சில நாட்களுக்கு முன் வில்லன் பற்றிய அப்டேட்டையும் படக்குழு வெளியிட்டது.

English summary

director nelson intially approached mysskin for villain role in beast. but he declined the chance. because he was engaged in pisasu 2 for that dates.