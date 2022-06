என்ன வரலட்சுமி இப்படி சொல்லிட்டாரே...ராதிகா – சரத்குமார் பந்தம் லேசுப்பட்டதா?

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் என பல மொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் ராதிகா. இதுவரை 275 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நடிகை, தயாரிப்பாளர், தொழிலதிபர், அரசியல் தலைவர் என பல முகங்களைக் கொண்ட ராதிகா, பல டிவி சீரியல்களை தன்னுடைய ராடன் பிக்சர்ஸ் மூலம் தயாரித்து பிரபலமானவர்.

தற்போது வரை தொடர்ந்து சினிமா, சீரியல் என பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அதே சமயம் தனது குடும்பத்திற்காகவும் நேரத்தை செலவிடுவது, அவர்களுடன் ஊர் சுற்றுவது போன்ற போட்டோக்களையும் அடிக்கடி தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் உடனுக்குடன் அப்டேட் செய்து வருகிறார்.

English summary

In her recent interview Varalaxmi Sarathkumar said that Raadhika is not her mom. She was second wife of her father Sarathkumar. Meanwhile she said that her and Raadhika had a good relationship. But all are confused about Varalaxmi's words. Why she talked like that in interview.