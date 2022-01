விலகிய ஆர்ஆர்ஆர்...முதலிடத்திற்கு வந்த வலிமை...திட்டமிட்டபடி ரிலீசாகுமா?

சென்னை : 2022 ம் ஆண்டில் முதல் மெகா பட்ஜெட் படமாக ஆர்ஆர்ஆர் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, வசூலில் புதிய சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால், முதலில் ரிலீசாக போகும் மெகா பட்ஜெட் படங்களின் வரிசையில் அஜித்தின் வலிமை முதலிடத்திற்கு வந்துள்ளது.

ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 7 ம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பிரம்மாண்ட ரிலீசிற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தன. இந்த படத்தின் டிரைலர், பாடல் என அனைத்தும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால், படமும் பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

நீங்க இல்லாம நான் இல்ல...உருக்கமாக புத்தாண்டு வாழ்த்து சொன்ன சிம்பு

English summary

Due to omicron, RRR movie release postponed. Now fans had a bigg question that will valimai release as per schedule or postponed. Already Valimai was 2 years delay. After january 10th only valimai release confirmed.