அட நிஜமாதானா...ஏகே 62 படத்தில் இந்த ரோலில் தான் நடிக்கிறாரா அஜித் ?

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் அஜித்தின் கேரக்டர் பற்றி தெளிவாக தெரியாததால் ரசிகர்கள் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஏகே 62 படத்தில் அஜித் என்ன ரோலில் நடிக்க போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

அஜித் தற்போது ஹெச்.வினோத் இயக்கும் ஏகே 61 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், ஐதராபாத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட செட்டில் விறுவிறுப்பாக ஷுட்டிங் நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக மஞ்சு வாரியர் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

என்னது...ஏகே 61 படத்தில் இவர் தான் வில்லனா...அப்போ அஜித் கிடையாதா?

According to sources, Ajith to play restaurant owner who had branches in all over Tamilnadu role in AK 62. Fans excited on this info and hope it will be a blockbuster movie like Sivaji, Padayappa, Annamalai movies.