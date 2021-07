திருமணம் ஆகாமல் குழந்தை பெற்ற நிலையில்.. லைஃப் பார்ட்னரை பிரிகிறாரா எமி ஜாக்சன்?

சென்னை: நடிகை எமி ஜாக்சனின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் மூலமாக அவர் தனது வாழ்க்கை துணையை பிரியப் போவதாக அதிர்ச்சியான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

ஆர்யா நடிப்பில் வெளியான மதராசப்பட்டினம் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் எமி ஜாக்சன்.

2019ம் ஆண்டு தொழிலதிபர் ஜார்ஜ் பன்னாயிட்டு மூலம் நடிகை எமி ஜாக்சனுக்கு குழந்தை உண்டானது.

English summary

Actress Amy Jackson ready to ends her relationship with her partner George Panayiotou, a latest buzz circulates in social media after she deletes photos with her partner in instagram.