Avatar 2 Box Office Prediction: முதல் நாளிலேயே இந்தியாவில் 50 கோடி.. உலகளவில் இத்தனை ஆயிரம் கோடியா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அவதார் 2 திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகி அனைவரையும் எப்படா தியேட்டருக்குப் போய் அந்த படத்தை பார்ப்போம் என நினைக்க வைத்துள்ளது.

பல கோடி மக்கள் ஏற்கனவே அட்வான்ஸாக டிக்கெட் புக் செய்து முதல் நாளிலேயே படத்தை பார்த்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் அட்வான்ஸ் புக்கிங்கே 20 கோடி ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்றுத் தீர்ந்த நிலையில், முதல் நாளில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலை அவதார் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Avatar 2 expected to gain a huge box office at world wide. It will expected to grabs more than thousand crores in Day 1 in China itself. In India it will collect 50 plus crores on Day 1.