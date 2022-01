பிக் பாஸ் கிராண்ட் ஃபினாலே பிரம்மாண்டமாக நடக்குமா? ஒமிக்ரான் பரவல் அதுக்கும் வேட்டு வைக்குமா?

சென்னை: ஒமிக்ரான் பரவல் காரணமாக திரையரங்குகள் 50 சதவீதம் மட்டுமே இயங்க அனுமதி அளித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு லாக்டவுன் மற்றும் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது.

பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், கடந்த சீசனை போல பிரம்மாண்டமாக பிக் பாஸ் தமிழ் 5 கிராண்ட் ஃபினாலே நடக்குமா? என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

English summary

Rapid raise of Omicron cases pushes several lockdowns in the state. So many Bigg Boss fans raise doubts about how Bigg Boss Tamil 5 grand finale will happen in the crisis time.