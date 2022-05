இன்று ஏகே 61 ஃபர்ஸ்ட்லுக் வருமா....காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்...நல்ல வார்த்தை சொல்வாரா போனி கபூர் ?

சென்னை : அஜித்தின் பிறந்தநாளான இன்று அவர் நடிக்கும் ஏகே 61 படம் பற்றி ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வெளியிடுவார்களா என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இதற்கு தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

அஜித்தின் 51வது பிறந்தநாளை இன்று ரசிகர்கள் திருவிழா போல் கொண்டாடி வருகிறார்கள். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அஜித்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டிவி சேனல்களும், வெறும் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் அஜித் பர்த் டே ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்கி வருகின்றன.

எனக்கு கேப்டன் பொறுப்பு பிடிக்காது... ஆனா அதுக்கு என்னை பிடிக்கும்... தோனியின் வேற லெவல் மீம்ஸ்!

English summary

On the occassion of Ajith's birthday, fans expected that Boney Kapoor will reveal first look and title of AK 61. But he keep silent on this issue. So netizens warned Boney Kapoor that don't test fans patience.