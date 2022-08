இன்று ஏகே 61 டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடுவாரா போனி கபூர் ?...எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத் - அஜித் - போனி கபூர் காம்போ மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள படம் ஏகே 61. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது.

ஜிப்ரான் இசையில், போனி கபூர் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம்சிட்டியில் ஒரு மாதத்திற்குள் மேலாக தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு ஜுன் மாதத்தில் புனேயில் இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்பட உள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.

ஆனால் அதற்குள் அஜித் ஃபாரின் டூர் புறப்பட்டு சென்றார். இந்த கேப்பில் அஜித் தவிர மற்ற நடிகர், நடிகைகளை வைத்து எடுக்க வேண்டிய காட்சிகளை டைரக்டர் வினோத் எடுத்து முடித்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

Earlier some sources said that on the occassion of late actress Sridevi's birthday, Boney Kapoor planned to reveal AK 61 title and firstlook on August 13th. So fans eagerly waiting for AK 61 title. They hoped on update will comes today.