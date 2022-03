தனியார் ஆப்களுக்கு ஆப்பு வைத்த தில் ராஜு... தளபதி 66 க்கு என்ன செய்ய போகிறார்?

ஐதராபாத் : பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு, பல தனியார் ஆப்களுக்கு பலத்த ஆப்பு வைத்துள்ளார். இதனால் அடுத்து அவர் தயாரிக்க போகும் விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தில் என்ன செய்ய போகிறாரோ என பலரும் அலறிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு, பல சூப்பர் ஹிட் படங்களை தயாரித்துள்ளார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் பல படங்களை தயாரிப்பதோடு சேர்த்து பல படங்களை விநியோகமும் இவர் செய்து வருகிறார். அப்படி சமீபத்தில் இவர் விநியோகம் செய்த படம் தான் பவன் கல்யாண் நடித்த பீம்லா நாயக். தெலுங்கில் இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

In Bheemla nayak movie, Dil Raju didn't give ticket booking rights to private apps. The ticket booking apps are collects Rs.30 extra charge per ticket. But Dil Raju stopped this. Now he producing Vijay's Thalapathy 66. So kollywood is in shock because of dil raju.