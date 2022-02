பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் முதல் ஆளாக வெளியேறப் போவது இவர் தானா? டேஞ்சர் ஜோனில் யாரெல்லாம்?

சென்னை: 24 மணி நேரம் ஸ்பேஸ் கிடைத்தாலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்த முடியாமல் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் திணறி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 5ஐ விட இது பெட்டரா இருக்கே என ரசிகர்கள் ஃபீல் செய்தாலும் மனம் கவர்ந்த போட்டியாளர் இவர் தான் என்றும் இன்னமும் ரசிகர்கள் எந்தவொரு போட்டியாளரையும் குறிப்பிட்டு அதிக அளவு ஆதரவை தருவதாக தெரியவில்லை.

நாமினேஷனில் இந்த வாரம் சிக்கியுள்ள 8 போட்டியாளர்களில் டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கும் அந்த மூவர் யார் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்ஸையும் இரிடேட் பண்ணும் வனிதா விஜயகுமார்.. இந்த வாரம் தாக்குப்பிடிப்பாரா?

English summary

Bigg Boss Tamil first season contestant Julie who entered in Bigg Boss Ultimate has high chance to get eliminated in the first week. She got very less votes in unofficial voting.