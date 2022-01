ஓப்பனாக அந்த ஆசையை சொல்லி சவால் விட்ட நிரூப்... என்ன செய்ய போகிறார் நம்மவர் ?

சென்னை : பிக்பாஸில் இந்த வாரம் முழுவதும் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. இதில் முதல் ஆளாக நிரூப் வெளியேற்றப்பட்டார். ஃபினாலே டிக்கெட்டை பெற தகுதியில்லாதவர் என கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு 5 பேர் நிரூப்பிற்கு ஓட்டுப் போட்டதால், அவர் வெளியேற்றப்பட்டார்.

#BiggBoss5 டைட்டிலை கைப்பற்ற எல்லோரும் நடிக்கிறாங்க… போட்டுடைத்த போட்டியாளர்கள்!

ஆனால் இதை நிரூப்பால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. அதே சமயம் அதை கோபமாக வெளிப்படுத்தாமல், ஒவ்வொருவரும் செய்யும் தவறையும் சுட்டிக் காட்டி, தன்னை வெளியேற்றியது ஏன் என கேள்வி கேட்டு வந்தார். தனது வருத்தம் மற்றும் ஏக்கத்தையும் அடிக்கடியாக தனியாக உட்கார்ந்தும், ஃபினாலே டிக்கெட்டை ஏக்கமாக பார்த்தும் வெளிப்படுத்தினார் நிரூப்.

English summary

Before egg task Niroop said to Thamarai that he wished thamarai to be the title winner. Meanwhile he challanged that this week kamal will definetly save him as first person. While expecting what Kamal is going to say today, fans are also eagerly waiting to know whether Kamal will save Niroop as the first person today as Niroop has left the ticket to finale task.