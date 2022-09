விக்ரமுக்காக பிக் பாஸை பாதியிலே விட்டுப் போனாரே கமல்.. இப்போ இந்தியன் 2வ எப்படி சமாளிக்கப் போறாரு?

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியில் வெளியேறிய கமல் மீண்டும் பிக் பாஸ் சீசன் 6ஐ தொகுத்து வழங்க வருகிறார்.

விஜய் டிவியில் பிக் பாஸ் முதல் சீசன் ஒளிபரப்பாகத் தொடங்கியதில் இருந்து 5 சீசன்களையும் வெற்றிகரமாக நடத்திக் கொடுத்துள்ளார் கமல்ஹாசன்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு கமல் வந்த நிலையில், தான் அவருடைய எந்த படங்களும் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்கிற பேச்சும் அடிபட்டது.

English summary

Kamal Haasan plans to do Indian 2 and Bigg Boss Tamil Season 6 simultaneously shocks his fans. They raises their doubts while he left Bigg Boss for Vikram movie shoot, but now how he manage himself for Indian 2. But, Kamal had a alternate plan for this stuns everyone.