கார்த்தியின் அடுத்த பட டைரக்டர் இவரா...டைட்டில் கூட வச்சுட்டாங்களாமே

சென்னை : கார்த்தியின் அடுத்தடுத்த படங்கள் வரிசையாக ரிலீசிற்கு தயாராக உள்ளன. இதில் எந்த படம் முதலில் ரிலீசாக போகிறது என்பது தான் ரசிகர்களின் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவான பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போல் சர்தார் தீபாவளி ரிலீஸ் என முதல் ஆளாக கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டனர். இந்த ஆண்டு தீபாவளி ரிலீஸ் ரேசில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்த படம் கார்த்தியின் சர்தார் தான்.

English summary

According to latest sources, Karthi to act in RajuMurugan direction in his next. This movie was titled as Japan. Vijay Sethupathi may play an antagonist in this movie. Talks are going on with Vijay Sethupathi. Other cast and crew selection are going on.