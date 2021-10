பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் ரிஎன்ட்ரி கொடுக்கும் நமீதா மாரிமுத்து...வெளியான பரபரப்பு தகவல்

சென்னை : அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வரும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக இரண்டாவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்களின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்து வருபவர் நமீதா மாரிமுத்து.

பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக திருநங்கை ஒருவர் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார். பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் முதல் டாஸ்க்காக போட்டியாளர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த பாதையை, கதை சொல்ல போறோம் என்ற தலைப்பில் சொல்ல வேண்டும் என கொடுக்கப்பட்டது.

reliable sources said that namitha was still in bigg boss set. she didn't go out from the set. she will re entre to bigg boss house soon. may it first wildcard round.