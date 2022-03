ஜென்டில்மேன் 2 ல் நயன்தாரா தான் ஹீரோயினா...அப்போ ஹீரோ ?

சென்னை : ஜென்டில்மேன் 2 படம் உறுதியாகி விட்டது. ஆனால் டைரக்டர் யார், ஹீரோ யார் என்பது பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகாத நிலையில், ஹீரோயினாக நயன்தாரா நடிக்க போவதாக இணையத்தில் செய்தி பரவி வருகிறது.

1993 ம் ஆண்டு டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில், கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்த பிளாக்பஸ்டர் படம் ஜென்டில்மேன். அர்ஜுன், மதுபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில், சரண்ராஜ், நம்பியார், மனோரமா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தை உருவாக்க போவதாக சமீபத்தில் கே.டி.குஞ்சுமோன் அறிவித்தார்.

English summary

According to some sources, the Gentelmen 2 team approached Nayanthara to play a female lead role in this movie. Now she is waiting for the Kaathuvakula Rendu Kaadhal movie release. Meanwhile, some other media said that Nayanthara would play a female lead in Ajith's AK 62.