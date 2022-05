பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் மீண்டும் மாற்றப்படும் முல்லை...புது முல்லை இவர் தானா?

சென்னை : பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் முல்லை கேரக்டர் மீண்டும் மாற்றப்பட உள்ளதாகவும், தற்போது நடித்து வரும் காவியா அறிவுமணிக்கு பதிலாக பிரபல சீரியல் நடிகை ஒருவர் மாற்றப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் டிவியில் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ். டிஆர்பி.,யில் டாப் இடத்தில் இருக்கும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். கூட்டு குடும்பம், அண்ணன் - தம்பிகள் பாசம் என யதார்த்தமான கதை களத்தை கொண்டதால் இந்த சீரியல் பலரின் ஃபேவரைட்.

According to latest sources, Pandian stores Mullai character would changed again. Kavya Arivumani decided to quit from Pandian stores. So new Mullai entry will coming soon. Raja Rani 2 fame Alya Manasa might be replaced in Mullai character. After second baby delivery she return to acting via Pandian stores Mullai.