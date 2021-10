எங்கிட்டேயும் ஒரு காயின் இருக்கு.. பிக் பாஸ் வீட்டையே வச்சு செய்ய காத்திருக்கும் பாவனி!

சென்னை: நெருப்பு ஆற்றலோடு இந்த வாரம் வீட்டை கட்டி ஆண்ட இசைவாணிக்கு எதிராக பாவனி பேசிய பேச்சு பிக் பாஸ் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இந்த 5வது சீசன் லோகோவிலேயே பஞ்ச தந்திர காயின்கள் உள்ளன. இந்த சீசன் முழுவதும் இனி இப்படித் தான் செல்லும் என்பது இதில் இருந்து தெளிவாக புரிந்துள்ளது.

நெருப்பு ஆற்றலை கொண்டு முதல் வாரத்தை இசைவாணி சரியாக செய்த நிலையிலேயே பல பேருக்கு அவர் மீது கோபம் வரும் நிலையில், இனி வரும் வாரங்களில் பிக் பாஸ் வீடு எப்படி மாறப் போகிறது என்பது தான் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

English summary

Pavani Reddy openly talks about she has one power coin in her hand. If her time comes she will makes others feel for their activities.