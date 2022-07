பொன்னியின் செல்வன் டீசர் அறிவிப்பு இன்று வருமா...ஹாட் தகவல்களால் பரபரப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : பொன்னியின் செல்வம் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் என்பது உறுதியாகி விட்டது. இதற்கான ப்ரோமோஷன் வேலைகளும் நடந்து வருகிறது.

மோஷன் போஸ்டரை தொடர்ந்து தினம் ஒரு கேரக்டரின் போஸ்டருடன் அறிமுகம் நடந்து வருகிறது. ஆதித்ய கரிகாலன் ரோலில் நடிக்கும் விக்ரம், வந்தியத்தேவன் ரோலில் நடிக்கும் கார்த்தி, நந்தினி ரோலில் நடிக்கும் ஐஸ்வர்யா ராய், குந்தவை ரோலில் நடிக்கும் த்ரிஷா ஆகியோரின் போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த போஸ்டர்கள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று, #PonniyinSelvan என்ற ஹேஷ்டேக் தொடர்ந்து 4 நாட்களாக ட்விட்டரில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது. போஸ்டர்கள் பற்றியும், கேரக்டர்கள் பற்றியும் தங்களின் கருத்துக்களையும் தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Sources said that Ponniyin Selvan teaser will be release on tomorrow 6 pm. This event in held on Chennai Nehru Stadium. Some other sources said that this event was planned in Chennai trade centre. Actors to come in their characters' look for the event.