பீஸ்ட்-க்கு ரஜினி ரசிகர்கள் ஆதரவு கிடைக்குமா? டாக்டர் படத்திற்கு விஜய் ரசிகர்கள் ஆதரவு தந்தது போல!

சென்னை: அஜித் vs விஜய் ரசிகர்கள் சண்டையை விட ரஜினிகாந்த் vs விஜய் ரசிகர்கள் சண்டை சமீபத்தில் பெரும் சர்ச்சையை சமூக வலைதளங்களில் கிளப்பின.

யார் வசூல் மன்னன் என்கிற கேள்வியையும் யார் இப்போதைக்கு டாப் என்ற போட்டா போட்டிகளும் அடிக்கடி ட்விட்டர் சண்டைகளாக வளர்ந்து வந்த நிலையில், விஜய் படத்திற்கு ரஜினி ரசிகர்கள் ஆதரவு தரும் சூழல் தற்போது உருவாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தலைவர் 169 படத்தை இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கப் போகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், தான் இந்த திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Vijay fans supports Sivakarthikeyan’s Doctor movie because of Director Nelson. Now, Rajinikanth fans will support Vijay’s Beast once official confirmation is out about Thalaivar 169 to be directed by Nelson.