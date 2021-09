பொங்கல் போட்டி.. அஜித்தின் வலிமை படத்துக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக அமையுமா ராஜமெளலியின் RRR?

சென்னை: தீபாவளி ரேஸில் இருந்து பின் வாங்கிய தல அஜித் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வலிமை படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளார்.

சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன், மகேஷ் பாபுவின் சர்காரு வாரி பாட்டா உள்ளிட்ட சில படங்கள் பொங்கல் போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இயக்குநர் ராஜமெளலியின் RRR படமும் பொங்கலுக்கு ரிலீசாகப் போவதாக உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பாகுபலி படம் தமிழ், இந்தி படங்களின் வசூலையே காலி செய்த நிலையில், இயக்குநர் ராஜமெளலியின் ஆர்.ஆர்.ஆர் வலிமைக்கு தலைவலியாக மாறுமா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

SS Rajamouli’s magnum opus RRR will plans to hit the theaters on Pongal 2022. If it will arrive on Pongal it will makes a huge headache for Valimai’s box office.