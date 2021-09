உறுதியானதா சமந்தா – நாக சைதன்யா விவாகரத்து?... ஜீவனாம்சம் எவ்வளவு தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : சமந்தா - நாக சைதன்யாவின் திருமண வாழ்க்கை தொடர்பான செய்திகள் தான் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக டாக் ஆஃப் தி டவுனாக இருந்து வருகிறது. இவர்கள் பிரிந்து வாழ்கிறார்கள், விவாகரத்து பெற போகிறார்கள் என்ற வதந்திகள் தான் தீயாய் பரவி வருகிறது.

சமந்தாவும், நாக சைதன்யாவும் பல மாதங்களாக பிரிந்து வாழ்வதாகவும், நாக சைதன்யா தற்போது தனது அப்பா நாகர்ஜுனா வீட்டில் வசித்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டது. விவாகரத்து வதந்தி பற்றி கேட்ட பத்திரிக்கையாளரிடம் சமந்தா கோபப்பட்டார். ஆனால் நாக சைதன்யாவோ, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வேற, நடிப்பு வேறு. ஏன் எப்போதும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகளையே கேட்கிறீர்கள். அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் என வருத்தத்துடன் கூறி உள்ளார்.

ஆனால் சமந்தாவோ, நாக சைதன்யாவோ, அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களோ அல்லது மற்றவர்களோ இவர்களது விவகரத்து வதந்திகள் பொய்யானவை என்றோ, உண்மை தான் என்றோ உறுதியாக கூறவில்லை. இதுவரை வெளியான தகவல்கள் அனைத்து யூகங்களின் அடிப்படையிலேயே கூறப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Both Samantha and Naga Chaitanya divorce is due to end in the next month or 2 months. After that, the information related to the divorce can be told openly. Samantha is to be paid Rs 50 crore as alimony after her divorce.