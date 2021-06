கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிப்பில் 5வது முறையாக இணைகிறதா சீனு ராமசாமி - விஜய் சேதுபதி கூட்டணி?

சென்னை: விஜய் சேதுபதி, காயத்ரி சங்கர் ஆகியோர் நடிப்பில் தயாராகியுள்ள திரைப்படம் மாமனிதன்.

சீனு ராமசாமி இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்திற்கு இளையராஜா மற்றும் யுவன் சங்கர் ராஜா இணைந்து இசை அமைத்துள்ளனர்.

இதை தொடர்ந்து மற்றுமொறு படத்தில் விஜய் சேதுபதி & சீனு ராமசாமி இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Talks are there that Director Seenu Ramasamy and Actor Vijay Sethupathi may join for 5th time and the movie may be produced by Kalaipuli Thanu.