கன்ஃபார்ம் ஆன தலைவர் 169 டீம்...ரஜினிக்கும் பாட்டெழுதுவாரா சிவகார்த்திகேயன் ?

சென்னை : தலைவர் 169 படம் பற்றிய மாஸான அறிவிப்பை சன் பிக்சர்ஸ் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. டைரக்டர், இசையமைப்பாளர் யார் என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகி விட்டதால், இந்த படத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் பாட்டெழுதுவாரா என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

3 நாட்களில் 5 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து ட்ரெண்டிங்கில் சிவகார்த்திகேயனின் பே பாடல்!

ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை யார் இயக்க போகிறார் என்பது கோலிவுட்டில் நீண்ட நாட்களாகவே பேச்சு அடிபட்டு வந்தது. சிறுத்தை சிவா, தேசிங்கு பெரியசாமி, வெற்றிமாறன் என பல டைரக்டர்களின் பெயர்கள் இதற்காக அடிபட்டது. இதற்கிடையில் தலைவர் 169 படத்தை இளையராஜா தயாரிக்க உள்ளதாகவும், பாலிவுட் டைரக்டர் ஒருவர் இயக்க உள்ளதாக கூட தகவல்கள் வெளியானது.

English summary

Today sun pictures officially announced Rajinikanth's Thalaivar 169 movie. This movie will be directed by nelson dilipkumar and music score by anirudh. Now fans have started asking whether sivakarthikeyan will pen lyrics for rajini in thalaivar 169. already he has penned lyrics in all Nelson's movies.