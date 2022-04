ரொம்ப லென்தா போகுதே...சன் பிக்சர்ஸ் அண்ணே...கொஞ்சம் பீஸ்ட் பிரச்சனைய சீக்கிரம் முடிச்சு விடுங்க

சென்னை : பீஸ்ட் படம் ரிலீசானதில் இருந்தே சோஷியல் மீடியா, சினிமா நிகழ்ச்சி, பிரபலங்கள் என எங்கு திரும்பினாலும் அந்த படம் பற்றிய பேச்சாக தான் உள்ளது. படம் பற்றிய விமர்சனங்கள் ஒரு புறம் நான் ஸ்டாப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது என்றால், மறுபுறம் படத்தின் வசூல் பற்றிய பலரும் பலவிதங்களில் கூறி வருகிறார்கள்.

பீஸ்ட் படம் ரிலீசான நான்கு நாட்களில் 200 கோடி வசூலை கடந்து விட்டதாகவும், முதல் வாரத்திலேயே அண்ணாத்த, வலிமை, எதற்கும் துணிந்தவன் படங்களின் வசூல் சாதனையை முறியடித்து வசூலில் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்து விட்டதாக ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகிறார்கள். அதே சமயம், அதெல்லாம் கிடையாது. தற்போது வரை வலிமை தான் நம்பர் ஒன் என்று மற்றொரு தகவலும் கூறப்படுகிறது.

English summary

In social media, serious debate was going on about Beast box office collection. some sources said that Beast beat Valimai collection in just 4 days. Beast joins 200 cr club. But some others said that still Valimai collection is number one. Netizens asked that sun pictures would revealed real collection of beast.