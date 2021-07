சுந்தர் சி இயக்கத்தில் அரண்மனை 4ம் பாகம் உருவாகிறதா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் இயக்குனர் சுந்தர் சி.

இயக்குனராக மட்டுமல்லாமல் ஹீரோவாகவும் நடித்து பல ஹிட்டுகளை கொடுத்துள்ளார்.

அரண்மனை 1 மற்றும் 2 மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து இப்பொழுது மூன்றாம் பாகம் உருவாகி ரிலீசுக்கு தயாராகி உள்ள நிலையில் அரண்மனை நான்காவது பாகமும் உருவாக உள்ளது என சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Directdor Sundar C's major victory in recent years is Aranamani series movie, talks are there the director will do its 4th part too soon.