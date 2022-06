சூர்யாவுக்கு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஆசையா...கைதி 2 ல் நிறைவேறுமா ?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிசியான நடிகர்களில் ஒருவராகவும், டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராகவும் இருப்பவர் சூர்யா. அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார். இதனால் இவரின் ஒவ்வொரு படமும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

எதற்கும் துணிந்தவன் படத்திற்கு பிறகு சூர்யாவின் படங்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படத்தில் நடித்து வருகிறார் சூர்யா. இந்த படத்தில் என்ன கேரக்டரில் நடிக்கிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த படம் பாதியில் கை விடப்பட்டது. பாலா - சூர்யா இடையே மோதல், சூர்யா 41 டைரக்டர் மாற்றப்பட்டார் என பல விதமாக தகவல்கள் பரவின.

English summary

In his old video Suriya said that he wished to play in Villain role. He want to play a villian for his brother Suriya. Now some sources said that Suriya would play a villain role in Kaithi 2. Karthi will play a lead role as Dilli.