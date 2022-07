ரசிகர்களை சுற்றலில் விட்ட சுழல்...அவிழ்க்கப்படாத மர்மங்கள்... பார்ட் 2 வருமா?

சென்னை : தமிழில் எடுத்து வெளியிடப்பட்டுள்ள முதல் த்ரில்லர் வெப் சீரிஸ் சுழல். மொத்தம் 8 எபிசோட்களைக் கொண்ட இந்த சீரிஸ் கடந்த மாதம் அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியிடப்பட்டு, நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

விக்ரம் வேதா படத்தை இயக்கிய புஷ்கர் - காயத்ரி உருவாக்கிய க்ரைம் த்ரில்லர் கதை. பிரம்மா, அருசரண் முருகையன் இணைந்து இயக்கி உள்ளனர். பார்த்திபன், கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஸ்ரேயா ரெட்டி, ஹரிஷ் உத்தமன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

குற்றவாளி யார், கதை எதை நோக்கி நகர்கிறது, எபிசோடிற்கு எபிசோட் ரசிகர்களின் எண்ண போக்கை மாற்றி, கடைசி வரை த்ரில்லிங் குறையாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட இந்த வெப் சீரிஸிற்கு பெரும்பாலானவர்கள் 5 க்கு 4 ரேட்டிங் கொடுத்திருந்தனர். IMDb 10 க்கு 8.4 என ரேட்டிங் கொடுத்துள்ளது. அந்த அளவிற்கு அனைவரையும் இந்த சீரிஸ் கவர்ந்திருந்தது.

English summary

Suzhal the Vortex webseries released in June. It become first thriller webseries which comes from tamil. Lot of suspenses are still in the story. So fans are eagerly waiting for suzhal part 2.