பிக் பாஸ் சீசன் 6: அந்த எக்ஸ் போட்டியாளரின் கணவர் கலந்துக்க போறாரா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 வரும் அக்டோபர் 2ம் தேதி பிரம்மாண்ட துவக்க விழா நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பமாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

5 சீசன்களை தொகுத்து வழங்கிய கமல்ஹாசனே மீண்டும் 6வது சீசனை தொகுத்து வழங்குவார் என்றும் உறுதியான தகவல்கள் உலா வருகின்றன.

போட்டியாளர்கள் குறித்த தகவல்களும் கசிய ஆரம்பித்து வரும் நிலையில், ஒரு முன்னாள் போட்டியாளரின் பார்ட்னர் பங்கேற்க போவதாக அதிரடி தகவல் வெளியாகி தீயாய் பரவி வருகிறது.

மீண்டும் லீக்கான வாரிசு படத்தின் சூட்டிங் வீடியோ.. இப்ப எந்த காட்சி வெளியாகியிருக்கு தெரியுமா?

English summary

Bigg Boss Tamil season 5 and Bigg Boss Ultimate contestant Thamarai Selvi's husband Parthasarathy will participate in Bigg Boss Tamil Season 6 talks going on. The official announcement about the participants will be given out by the channel very soon.