வாவ்...செம ஹாட்...தலைவர் ரஜினியுடன் அடுத்து ஜோடி சேர போவது இவரா?

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தின் முக்கிய அப்டேட்டாக ரஜினியுடன் அடுத்தபடியாக ஜோடி சேர போகும் ஹீரோயின் யார் என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக கோலிவுட்டின் டாப் ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கும் விஷயங்களில் ஒன்று ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169. ரஜினியை அடுத்து இயக்க போவது யார் என்ற விவாதம் தீவிரமாக போய் கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில் தலைவர் 169 படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க போவதாக சன் பிக்சர்ஸ் சமீபத்தில் அறிவித்தது.

காதில் கம்மல்...கண்ணாடி...ஏகே 61 லுக்கா...இணையத்தை கலக்கும் அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ

English summary

According to sources, intial talks begins with Aishwarya rai to play pair for Rajinikanth in Thalaivar 169.Earlier she paired with rajini in enthiran movie. Recently Aishwarya rai completed shooting for Maniratnam's Ponniyin selvan movie.