பணப் பெட்டியுடன் வெளியேற போகிறவர் இவர் தானா...சஞ்சீவ் வெளிப்படுத்திய ரகசியம்

சென்னை : பிக்பாஸ் டைட்டிலை வெல்ல போகிறவர் யார் என்பதை விட, இந்த வாரம் பணப் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற போகிறவர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தான் அனைவரிடமும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

இன்றைய ப்ரோமோவில் ரூ.3 லட்சம் பணப் பெட்டியுடன் வந்து, அட்வைஸ் செய்து பேசி விட்டு போய் உள்ளார் சரத்குமார். இதை பார்த்து விட்டு, தொகை குறைவாக உள்ளது என சிலரும், பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு வெளியேற போவது இவரா இருக்குமோ அல்லது அவராக இருக்குமோ என ரசிகர்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

வெறும் 3 லட்சம் தானா...பெட்டி கொண்டு வந்தவர் சம்பளத்தை விட குறைவா இருக்கே

English summary

Last week Sanjeev told to Raju that if he was not evicted in that week he will walked out with cash box money. He had a plan to use that money for poor students education. if he will evict, niroop or thamarai will take that money.