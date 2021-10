பிக்பாஸ் சீசன் 5... இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார் ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி மூன்றாவது வாரத்தின் இறுதியை நெருங்கி வருகிறது. கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட் நெருங்கி வருகிறது. இந்த வாரத்தின் தலைவராக சிபி இருந்து வருகிறார்.

இதுவரை நமீதா மாரிமுத்து மற்றும் நாடியா சாங் போட்டியில் இருந்து வெளியேறி உள்ள நிலையில், அடுத்தபடியாக வெளியேற போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இரண்டாவது நபரை வெளியேற்றுவதற்கான நாமினேஷன் இந்த வார துவக்கத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் 9 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். நாமினேட் செய்யப்பட்டவர்களில் அதிகமானவர்கள் பெண் போட்டியாளர்கள். மக்கள் அளிக்கும் ஓட்டுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த 9 பேரில் ஒருவர் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட உள்ளார். நாமினேட் ஆன 9 போட்டியாளர்களும், எவிக்ஷனில் இருந்து தப்பித்து கொள்ள வழி அமைத்தும் கொடுப்பதற்காக டாஸ்க் இந்த வாரம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Latest reports said that, from 9 nominated contestants 5 of them are already saved. rest of the 4 contestants had least number of votes. so abishek will eliminate for this week.