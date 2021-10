இன்று எளிமினேஷன் இருக்குமா... முதலில் வெளியேற போவது யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வெற்றிகரமாக முதல் வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ளது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி. கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட் இன்றும், நாளையும் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழ்... சமந்தாவிற்கு அட்வைஸ் சொன்ன வனிதா

இந்த சீசனில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 18 போட்டியாளர்கள் பங்கேற்று வருகின்றனர். இவர்களில் நமீதா மாரிமுத்து தவிர்க்க முடியாத மருத்துவ காரணங்களால் போட்டியில் இருந்து தானாகவே முன்வந்து வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது. இது உண்மை தானா, அவருக்கு பதில் மிலா வர போவதாகவும் ஒரு தகவல் கூறப்படுகிறது. இவை பற்றி இன்று கமல் பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Bigg boss tamil season 5 completed first week successfully. today kamal will come and talk with contestants. because of this fans asked did elemination process will begin today.