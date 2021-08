இன்னிக்கு வலிமை இரண்டாவது சிங்கிள் வருதா...மீண்டும் ட்விட்டரை தெறிக்க விடும் வலிமை

சென்னை : ஹச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்து வரும் வலிமை படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் ரஷ்யாவில் கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வருகிறது. எந்த நேரத்திலும் ஷுட்டிங் முடிந்து விட்டது என்ற அறிவிப்பு வெளிவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரஷ்யாவில் படப்பிடிப்பை முடித்து விட்டு செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் வலிமை படக்குழு சென்னை திரும்பும் என கூறப்படுகிறது.

இதனால் வலிமை படம் தீபாவளி ரிலீசா, ஆயுத பூஜை ரிலீசா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. தயாரிப்பாளரான போனி கபூர் எப்போது அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த படம் தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்பதால் தியேட்டர் உரிமையாளர்களும் ரிலீஸ் தேதியை அறிய ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Because of Yuvan birthday, Thala ajith fans expected that today valimai second single will come. so ajith fans create valimai second single hastag and makes trending. but confirmed sources says, it will not come today.